Un punto che male di certo non fa, conquistato dalla Vastese in trasferta a Celano contro l'inseguitrice Paterno. Un pareggio a reti inviolate (0-0) che premia più i biancorossi, i quali restano a +6 dai marsicani. Tantissimi tifosi della Vastese a seguito della squadra, per incitare i ragazzi di mister Colavitto da inizio a fine gara. La squadra del presidente Bolami non dovrà sedersi perchè la promozione in serie D è ancora da raggiungere, anche se ora è più vicina.



La partita- La gara più importante dell'anno in Eccellenza, quella che potrebbe chiudere i conti e firmare l'allungo dei biancorossi sui marsicani. Paterno-Vastese, mister Iodice contro Colavitto, Miccichè (capocannoniere del campionato) da una parte, Tarquini e Iaboni (in panchina) dall'altra. Sugli spalti un vero e proprio spettacolo. Primo tempo che ha inizio con due belle coreografie delle rispettive tifoserie. Quella della Vastese presente in massa (480 spettatori al seguito). Tolta la punizione di Albertazzi- fuori ad un soffio dall’incrocio dei pali- bisogna aspettare il trentaquattresimo per vedere qualche occasione. Superata la mezz’ora è Balzano ad andare vicino al gol, colpendo il palo dopo una bella azione corale dei biancorossi. Un minuto dopo D’Alessandro prova a servire i suoi compagni in area con un cross che attraversa tutta l’aria di rigore, ma che non trova nessuno. Al quarantatreesimo ancora Vastese in avanti, stavolta con Giansante che a tu per tu con Di Girolamo di testa spreca. Il Paterno risponde al quarantacinquesimo trovando addirittura il gol, ma la rete non viene convalidata causa fuorigioco e le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa il Paterno si dimostra essere più propositivo, ma alla fine non costringerà comunque Cattafesta a fare i miracoli. A dieci minuti dal termine Balzano va di nuovo vicino al gol. Di Girolamo è bravo a farsi trovare pronto e a deviare in corner. Gli ultimi minuti del match i biancorossi li vivono cercando a tutti i costi la rete. Il Paterno non resta a guardare e tenta di ripartire in velocità. Nel finale mister Iodice schiera in campo anche il neo acquisto Pace. Colavitto invece in precedenza aveva schierato in campo Iaboni al posto di Giansante, mentre negli ultimi minuti mette in panca Balzano per Polisena e Tarquini per Marfisi. Nel finale i padroni di casa ci provono con un colpo di testa che però termina fuori. Arriva il triplice fischio, la capolista Vastese rimane a +6 e deve ancora attendere per festeggiare.

Paterno Calcio-Vastese Calcio 1902 0-0

ammoniti: Natalini, Giuliano (V)

Paterno: Di Girolamo, Iaboni, Amore, Santucci, Gabrieli, Di Stefano, Albertazzi (86’ entra Pace), Kras (53’ entra Paris), Carosone, Miccichè, Stornelli (50’ entra Catalli). Allenatore: Iodice.

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano (88’ entra Polisena), D’Alessandro, Tarquini (90' entra Marfsi), Faccini, Giansante (Iaboni 73’). Allenatore: Colavitto

Tutte le side della ventiseiesima giornata

Alba Adriatica-Cupello 1-2

Francavilla-Acqua e Sapone 1-1

Miglianico-Pineto Calcio 0-2

Morro d’Oro-Torrese 1-0

Paterno-Vastese Calcio 0-0

RC Angolana-Celano 5-1

San Salvo-Martinsicuro 1-1

Sambuceto-Montorio 3-0

Val di Sangro-Capistrello 1-0

La classifica

Vastese 60

Paterno 54

San Salvo 46

Pineto 45

RC Angolana 45

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 37

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Cupello 31

Sambuceto 29

Francavilla 27

Torrese 24

Montorio 23

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 18