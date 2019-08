Altro turno pieno di emozioni in Promozione, quello andato in scena nel pomeriggio. L’ex capolista Delfino Flacco Porto perde in casa con il Pro Sulmona (3-0) e abbandona così momentaneamente la vetta della classifica. Perde il comando del girone visto che il Penne in casa ha pareggiato 1-1 con il Passo Cordone, nello scontro diretto al vertice. Campionato apertissimo, con le prime tre vicinissime – in solitaria il Penne a 45 punti, mentre il Delfino Flacco Porto, il Passo Cordone ed il Pro Sulmona a quota 44 punti.

Dietro le ‘big’ siede il Casalbordino di mister Farina, oggi uscito vincente dalla trasferta sul campo del Torre Alex per 1-0. A decidere la gara la rete di Mucci, arrivata al sessantacinquesimo. Per i giallorossi questo sarà un finale di stagione davvero importante visto che i casalesi inseguono i playoff, obiettivo che nel caso non venisse raggiunto, sarebbe davvero una piccola delusione per la società del presidente Vaccaro. La prossima settimana il Casalbordino sarà di scena in casa contro il Fara San Martino.

Domenica che lascia l’amaro in bocca, invece, in casa Vasto Marina. I ragazzi di mister Cesario sono stati sconfitti 3-2 dai padroni di casa del Fossacesia, in una partita ricca di colpi di scena. Ad aprire le danze, la rete del vastese Di Foglio dopo cinque minuti dal fischio d’inizio. Sette minuti più tardi D’Ortona ha riportato i conti alla pari, mentre al quarantesimo dal dischetto Cesario ha riportato i suoi avanti prima della pausa. Nella ripresa il Fossacesia è riuscito a trovare due reti, la prima all’ottantesimo con Lascio e la seconda, dal dischetto, con Catenaro- gol che ha deciso la gara. A fine partita Cesario si è dovuto recare in ospedale per un intervento alla mano, dopo essersi ferito tirando un pugno su un vetro- gesto di nervosismo dopo la sconfitta ricevuta. La fortuna, anche oggi, non ha aiutato i vastesi che la prossima settimana dovranno cercare di rifarsi contro il Passo Cordone, ancora in trasferta.

Tutti i risultati della ventiquattresima giornata

Castello-Virtus Ortona 1-0

Castiglione Valfino-Villa 3-1

Fara San Martino-Bucchianico 0-1

Fossacesia-Vasto Marina 3-2

Il delfino Flacco Porto-Pro Sulmona 0-3

Penne-Passo Cordone 1-1

River Casale-Pinetanova 3-0

Silvi-Palombaro 0-0

Torre Alex-Casalbordino 0-1

La classifica

Penne 45

Il Delfino Flacco Porto 44

Passo Cordone 44

Pro Sulmona 44

Casalbordino 42

River Casale 39

Bucchianico 37

Fossacesia 35

Silvi 35

Vasto Marina 24

Castello 27

Villa 27

Fara San Martino 26

Torre Alex 24

Palombaro 22

Pinetanova 20

Castiglione Valfino 19

Virtus Ortona 17