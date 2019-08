Si conclude nel peggiore dei modi il big match di giornata tra Aurora Furci e Carunchio 2010, rispettivamente quarta e terza forza del campionato di Terza categoria (girone vastese).

Al 92', al fischio finale, si accende un parapiglia a bordo campo. Alcuni tifosi locali entrano in campo venendo alle mani con gli ospiti e l'arbitro chiede l'intervento dei carabinieri. Secondo quanto raccontato dai dirigenti di entrambe le squadre, tutto sarebbe iniziato dopo il terzo gol dell'Aurora Furci. Un giocatore ospite, seduto in panchina, avrebbe colpito uno dei tifosi presenti in prossimità della rete di recinzione del campo rispondendo – secondo il presidente carunchiese – ad alcuni gesti provocatori. Da lì la situazione è degenerata: 3-4 tifosi locali avrebbero aperto il cancello al fischio finale entrando sul terreno di gioco e venendo a contatto con alcuni giocatori e con il guardalinee ospite.

Ora si attendono le decisioni del giudice sportivo: la partita è finita regolarmente e non sospesa, come si era pensato in un primo momento. È probabile che entrambe le società prenderanno pesanti sanzioni economiche. Il presidente del Carunchio 2010, Donato Ranni, ha già annunciato che presenterà ricorso.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo della partita, l'Aurora Furci si è imposta per 3 a 1: doppietta di Adrian ed eurogol di Benacquista con un pallonetto dalla lunghissima distanza.

Nel dicembre scorso un altro tesserato dei biancazzurri "guadagnò" una pesante squalifica di tre anni dopo aver colpito l'arbitro in occasione della trasferta a Roccaspinalveti [LEGGI].

La terza giornata di ritorno regala all'Atletico Cupello l'allungo sulla seconda. I biancorossi dilagano nella facile gara interna contro il Real Liscia per 7 a 0: doppiette di Conte e Buccione e gol di Marchione, De Filippis e di Di Lello.

Il Lentella dopo la sconfitta di Carunchio stecca la partita interna contro il Vasto Calcio. Sono i gialloverdi a essere artefici del proprio destino. Nel primo tempo i vastesi sono più determinati e vanno in vantaggio con un abile calcio piazzato. Nella seconda frazione di gioco la truppa di mister Bolognese sembra svegliarsi e nel giro di 10 minuti ribalta il risultato con i gol di Valerio Roberti e Mike D'Aulerio. Dopo le due reti, il Lentella sembra dover prendere il largo, ma fallisce almeno tre clamorose palle gol (due con Ramundi e una con Valentini). Puntuale arriva la beffa con i vastesi che centrano il pareggio con un bel tiro di prima da dentro l'area. Termina così 2 a 2 con tanti rimorsi da parte dei locali.

La Dinamo Roccaspinalveti sembra aver perso l'incisività di inizio campionato. Contro la non irresistible Virtus Tufillo termina solo con uno 0 a 0 in casa. La Dinamo resta così agganciata alla quota play off, ma deve far attenzione al ritorno della New Robur.

La formazione di Castiglione Messer Marino, infatti, espugna Pollutri per 2 a 1. Reti di Magnacca e D'Ippolito per gli ospiti, di Celeste quella dei padroni di casa.

Conclude la giornata lo 0 a 0 dell'anticipo di ieri tra Guilmi e Real Cupello.

3ª GIORNATA DI RITORNO

Aurora Furci - Carunchio 2010 sospesa

Pollutri - New Robur 1-2

Guilmi - Real Cupello 0-0 (ieri)

Atletico Cupello - Real Liscia 7-0

Lentella - Vasto 2-2

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo 0-0

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 36



Lentella 33

Carunchio 2010 30

Aurora Furci 24

Dinamo Roccaspinalveti 21



New Robur 18

Vasto 16

Guilmi 15

Pollutri 14

Real Cupello 14

Virtus Tufillo 11

Real Liscia 0

IL PROSSIMO TURNO

Vasto - Aurora Furci

New Robur - Dinamo Roccaspinalveti

Carunchio 2010 - Guilmi

Virtus Tufillo - Lentella

Atletico Cupello - Pollutri

Real Liscia - Real Cupello