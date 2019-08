PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Zara e Portellini fanno prendere l'ascensore al Montalfano. I gialloverdi, dopo il periodo di ambientamento (e l'addio di mister Liberatore), stanno inanellando una serie di importanti risultati che l'hanno proiettata al quarto posto, in piena zona play off; ne è una conferma l'ottimo 2 a 1 in trasferta ai danni dell'ostica Marcianese. Sabato prossimo i cupellesi hanno la possibilità di accorciare la classifica in vetta contro la seconda forza del campionato reduce da una sconfitta.

Lo Sporting San Salvo esce infatti a mani vuote da Scerni. I locali si sono imposti per 2 a 0. Il campionato così è ancora più monopolizzato dalla Casolana che si è disfatta del Gissi per 4 a 1.

Il turno non sorride al Real Montazzoli che pareggia 0 a 0 contro la Spal Lanciano fanalino di coda uscendo dalla zona play off, e, soprattutto, al Fresa che incappa in una sconfitta esterna contro il Tre Ville.

Domenica da dimenticare, infine, anche per il Roccaspinalveti che perde 2 a 1 ad Atessa contro il Mario Tano. Risultato, questo, che torna utile al Trigno Celenza, in ottica salvezza, che vince 1 a 0 in casa contro il Piazzano.

LA 5ª DI RITORNO

Tre Ville - Fresa 1-0

Sporting Casolana - Gissi 4-1

Marcianese - Montalfano 1-2 (ieri)

Trigno Celenza - Piazzano 1-0

Mario Tano - Roccaspinalveti 2-1

Guastameroli - S. Vito 0-1

Real Montazzoli - Spal Lanciano 0-0

Scerni - Sporting San Salvo 2-0

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 52



Sporting San Salvo 41

Piazzano 36

Montalfano 34

Tre Ville 34



Real Montazzoli 33

Fresa 31

Guastameroli 27

Scerni 26

Marcianese 26

Roccaspinalveti 22

S. Vito 21

Trigno Celenza 20

Gissi 14

Mario Tano 11



Spal Lanciano 6

IL PROSSIMO TURNO

Sporting Casolana - Mario Tano

Gissi - Guastameroli

S. Vito - Marcianese

Sporting San Salvo - Montalfano

Piazzano - Real Montazzoli

Roccaspinalveti - Scerni

Spal Lanciano - Tre Ville

Fresa - Trigno Celenza

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Il Paglieta comanda e le vastesi si contendono il ruolo di seconda. È la sintesi del campionato di Seconda categoria giunta alla quinta giornata di ritorno.

Il Real Porta Palazzo vincendo in trasferta contro l'Odorisiana per 2 a 1 (D'Adamo e Di Matteo) ha agganciato l'Incoronata Calcio Vasto (1 a 1 contro lo Sporting Altino) e per gli scontri diretti è momentaneamente seconda.

Dietro, si fa interessante il discorso play off con il Real Carpineto Sinello che battendo per 4 a 2 il San Buono ultimo in classifica (doppiette di Michele Di Marco e Domenico D'Addario per i padroni di casa) resta saldo al quarto posto in attesa del big match di sabato prossimo conto i gialloneri del Real.

Lo Sporting Vasto ottiene un prezioso pareggio in trasferta a Scerni contro il Real San Giacomo. Termina 2 a 2 con la doppietta di Sambrotta.

LA 5ª DI RITORNO

New Archi Perano - Mario Turdò 0-0 (ieri)

Virtus Rocca San Giovanni - Paglieta 0-2

Odorisiana - Real Porta Palazzo 1-2 (ieri)

Real Carpineto Sinello - San Buono 4-2

Incoronata Calcio Vasto - Sporting Altino 1-1

Real San Giacomo - Sporting Vasto 2-2 (ieri)

Riposa Tornareccio

LA CLASSIFICA

Paglieta 41



Real Porta Palazzo 32

Incoronata Calcio Vasto 32

Real Carpineto Sinello 28

Sporting Altino 27



Odorisiana 24

Virtus Rocca San Giovanni 24

Mario Turdò 21

New Archi Perano 20

Real San Giacomo 19



Tornareccio 16

Sporting Vasto 10



San Buono 8

IL PROSSIMO TURNO

Tornareccio - Incoronata Calcio Vasto

Paglieta - New Archi Perano

Sporting Altino - Odorisiana

Real Porta Palazzo - Real Carpineto Sinello

Mario Turdo - Real San Giacomo

San Buono - Virtus Rocca San Giovanni