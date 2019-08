Convincente vittoria della BCC San Gabriele nella 16ª giornata del campionato di serie C. Le vastesi allenate da Maria Luisa Checchia si sono imposte con un netto (25-21/25-18/25-12) in casa del Volley Ball Lanciano privo della sua migliore schiacciatrice Della Valle. Ma le vastesi ci hanno messo tanto del loro per portare a casa il bottino pieno, limitando al massimo quegli errori che in più di un'occasione quest'anno sono stati fatali.

Solo nel primo set la formazione di casa, allenata da coach Litterio, è riuscita a tenere viva la partita fino alla fine. Poi, nel secondo e terzo parziale, Di Santo e compagne hanno avuto vita facile nell'arrivare a quota 25. E così, nel corso della partita, la BCC San Gabriele ha potuto far ruotare le sue giocatrici, trovando le buone prove di Fiorillo, Marciano e Spadaccini, oltre a quelle del solito sestetto titolare.

Domenica prossima le vastesi, che restano nelle zone alte della classifica, saranno impegnate ancora in trasferta in casa del Teramo.

La classifica

41 Orsogna

37 Antoniana volley

35 Arabona volley

34 Pescara 3

33 BCC San Gabriele

32 Re-hash Nereto

30 Dannunziana

20 Giulianova

17 Edaiservice

14 Italiangas Termoli

13 Volley Pratola

11 Teramo

11 Cus L'Aquila

8 Volley Ball Lanciano