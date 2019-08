Doveva tornare a fare punti e così è stato per il Cupello Calcio. Ad Alba Adriatica la truppa di mister Di Francesco è riuscita ad ottenere bottino pieno, battendo in trasferta l'Alba Adriatica. Una vittoria, quella ottenuta oggi pomeriggio dalla società del presidente Oreste Di Francesco, che permette ai cupellesi di salire a quota trent'uno punti. Salvezza più vicina ora.

A decidere il match il gol di Monachetti intorno al diciannovesimo del secondo tempo. In precedenza era stato Avantaggiato a portare in vantaggio la sua squadra dal dischetto, al dodicesimo. Poi, la rete di Antonacci ad inizio ripresa, aveva portato i conti alla pari. Il sigillo del giovane Monachetti- l'elemtno più in forma tra le fila rossoblù in questo periodo- ha permesso agli ospiti di festeggiare.

Tutte le side della ventiseiesima giornata

Alba Adriatica-Cupello 1-2

Francavilla-Acqua e Sapone 1-1

Miglianico-Pineto Calcio 0-2

Morro d’Oro-Torrese 1-0

Paterno-Vastese Calcio 0-0

RC Angolana-Celano 5-1

San Salvo-Martinsicuro 1-1

Sambuceto-Montorio 3-0

Val di Sangro-Capistrello 1-0

La classifica

Vastese 60

Paterno 54

San Salvo 46

Pineto 45

RC Angolana 45

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 37

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Cupello 31

Sambuceto 29

Francavilla 27

Torrese 24

Montorio 23

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 18