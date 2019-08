La sezione AIA di Vasto organizza il nuovo corso per arbitro di calcio. Considerato il successo del precedente, svoltosi nel mese di novembre, la sezione cittadina ha deciso di riaprire le iscrizioni per tutti coloro che fossero interessati: possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i cittadini extracomunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla data dell'esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno.

L'inizio delle lezioni è fissato per lunedì 7 marzo ed al termine del corso seguirà un esame che qualificherà il candidato come arbitro effettivo. Da quel momento il nuovo arbitro potrà essere designato a dirigire gli incontri del settore giovanile, accompagnato inizialmente da un tutor che insegnerà il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la parte del referto nel dopo gara. Ogni Arbitro dell’Aia è in possesso della Tessera Federale che gli consente di entrare gratuitamente in ogni stadio dove la partita è organizzata sotto l’egida della Figc su territorio nazionale.

Il corso si terrà presso la sezione AIA di Vasto, in via dei Conti Ricci (PalaBCC).

Per ulteriori informazioni scrivi le tue domande all'indirizzo e-mail vasto@aia-figc.it oppure invia i tuoi dati anagrafici e recapiti telefonici tramite sms al numero cellulare 340.0542533 e sarai ricontattato prima dell’inizio del corso.

Aia - Sezione di Vasto