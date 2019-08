Non ha tempo per le pause l’U.s. San Salvo che, dopo aver giocato mercoledì la gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia con il Vastogirardi (0-0), questa domenica nel suo Bucci affronterà il Martinsicuro. Il pareggio ‘insipido’ ottenuto con i molisani- arrivato dopo una delle peggiori prestazioni della stagione (anche secondo mister Rufini)- non ha soddisfatto nessuno in casa San Salvo. Il rischio di dover fare i conti con la stanchezza e con assenze che pesano, con i doppi impegni tra Coppa e Campionato, era stato già messo in conto da Rufini, chiamato a gestire le energie della propria squadra senza però poter commettere errori, in questa fase più che decisiva della stagione. Senza Marinelli vincere ad Agnone non è stato possibile- la sua mancanza si è sentita e non poco, visto che con il capitano biancazzurro il San salvo segna molto più facilmente.

Domani col Martinsicuro la squadra del presidente Di Vaira vorra dimostrare, a chi non ha esitato a puntare subito il dito contro questa rosa, che il San Salvo è vivo e non ha nessuna intenzione di mollare. In campionato l’obiettivo terzo posto non può essere messo in discussione, tant’è che i sansalvesi sperano anche di poter conquistare la seconda piazza. Perché questo avvenga, paradossalmente, questo fine settimana il San Salvo dovrà tifare (termine forse eccessivo in questo contesto) Vastese, o per lo meno sperare in una vittoria degli uomini di mister Colavitto a Celano. Naturalmente bisognerà pensare prima a stessi, ma è anche vero che una sconfitta del Paterno aprirebbe realmente la possibilità di fare secondi in campionato per Marinelli and Co. Domani col Martinsicuro mancheranno Tafili e Felice ed è in dubbio anche la presenza di Conte (colpito da un lutto familiare).

Per quanto riguarda il Cupello, i rossoblù hanno davvero bisogno di un vittoria ad Alba Adriatica per allontanare le negatività di quest’ultimo periodo e mettere al sicuro la permanenza in questa categoria. Sia fisicamente che mentalmente la squadra di mister Di Francesco risulta essere un po’ stanca, ma è consapevole che dovrà stringere i denti da qui alla fine dell'anno. Dopo le due sconfitte consecutive con Francavilla e San Salvo, tornare a fare punti è importante se non vitale. Riguardo alle possibili assenze, rimane il dubbio anche questa settimana sulle condizioni di D’Antonio. L’Alba Adriatica è reduce dalla sconfitta con la Torrese (2-0), dopo essere riuscita in precedenza a battere il Pineto. Fischio d’inizio per tutte le gare fissato alle 15:00.

Tutte le side della ventiseiesima giornata

Alba Adriatica-Cupello

Francavilla-Acqua e Sapone

Miglianico-Pineto Calcio

Morro d’Oro-Torrese

Paterno-Vastese Calcio

RC Angolana-Celano

San Salvo-Martinsicuro

Sambuceto-Montorio

Val di Sangro-Capistrello

La classifica

Vastese 59

Paterno 53

San Salvo 45

Pineto 42

RC Angolana 42

Martinsicuro 40

Morro d’Oro 36

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Capistrello 34

Cupello 28

Sambuceto 26

Francavilla 26

Torrese 24

Montorio 23

Val di Sangro 21

Acqua e Sapone 21

Celano 18