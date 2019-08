Notte di lavoro per il personale della Sottosezione Autostradale di Vasto Sud, che nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico dei veicoli rubati attuati dal vice questore aggiunto Francesco Cipriano, dirigente della Sezione polizia stradale di Chieti e coordinati dall’ispettore capo Antonio Pietroniro, comandante della Sottosezione Polizia Autostradale di Vasto sud, hanno messo a segno l’ennesimo bel risultato riuscendo ad bloccare un’autovettura Volkswagen Golf di colore grigio rubata nella notte nel centro abitato di Sant’Elpidio a Mare.

All’altezza del km 470 dell'A14, in territorio di Termoli, in direzione sud poco prima delle sei del mattino la polizia ha agganciato il veicolo ed è iniziato un inseguimento convulso con l’autore del furto che più volte ha tentato di speronare l’auto di servizio finché, convintosi dell’impossibilità di seminare la pattuglia, ha improvvisamente fermato la sua corsa ed è fuggito a piedi, scavalcando la rete di recinzione.

Gli operatori dell'autostradale che ha condotto il veicolo di servizio nelle convulse fasi dell’inseguimento, si sono dovuti prima adoperare per rimuovere l’autovettura ferma sulla carreggiata al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità e poi si sono messi alle ricerche del fuggitivo, che ha fatto perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Dal controllo effettuato sulla vettura che presentava la manomissione del blocco di accensione, si è poi accertato che al posto dell’originale, vi era stata posizionata una centralina clonata per disattivare le protezioni elettroniche antifurto. Sono in corso le indagini a tutto campo per identificare sia l’autore del furto che la rete di riciclaggio a cui il veicolo doveva essere consegnato.