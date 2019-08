Domenica 21 febbraio alle ore 17:30 per la stagione concertistica del Teatro Rossetti il chitarrista Giuseppe Zinchiri terrà un recital compiendo un affascinante viaggio dentro il mondo delle "sei corde" con musiche di Torroba, Barrios, Rodrigo, Albéniz e Brouwer.

Giuseppe Zinchiri ha ottenuto numerosi titoli accademici in diversi istituti e università di Italia, Spagna, Austria e Svizzera; conclude il Master of Arts in Music Performance nella prestigiosa università del Mozarteum di Salisburgo, laureandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha inoltre studiato all’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

È stato premiato in numerosi concorsi internazionali di esecuzione, tra i quali: Concurso de guitarra de Sevilla, Koblenz Competition, Concurso J. Tomàs (Petrer), L. Sigall (Cile), Paganini (Parma), Ciutat d’ Elx (Spagna). I suoi concerti solistici sono stati apprezzati in numerosi Paesi (Spagna, Italia, Austria, Cile, Svizzera, Messico, Germania e Brasile) ed hanno ricevuto consensi ed ottime recensioni da parte della critica specializzata nonché dalle varie testate giornalistiche e televisive (Rai 1, Canal Sur, Canal diez). È molto attivo in ambito cameristico, discografico e didattico. È stato docente di chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani. Attualmente è docente titolare di chitarra presso il Conservatorio della Svizzera Italiana.

Posto unico € 15,00 (studenti € 10,00)

Apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto.

