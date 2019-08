"Siamo totalmente soddisfatti per la riuscita dell’incontro e per la notevole partecipazione delle famiglie, ben al di sopra di quanto preventivato". Così Stefano Suriani, coordinatore della Scuola di Formazione Politica FO&PA, al temine del convegno tenutosi venerdì 19 febbraio 2016 presso la Sala Convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, dal titolo "La Famiglia: risorsa e bellezza della società moderna", al quale in veste di relatori hanno partecipato l’avvocato Simone Pillon (Comitato Family Day) e l’avvocato Vincenzo Bassi (Forum delle Famiglie e dei Giuristi Cattolici). "Abbiamo affrontato un tema, quello della famiglia, cellula base della nostra società, ovvio per i più, ma che le attuali vicende nazionali rendono qualcosa di rivoluzionario" spiega Suriani.

Altrettanto soddisfatti Nicola Smargiassi e Piero Sisti, due dirigenti della FO&PA che oltre ad essere strafelici per aver avuto come relatori due personalità di rilievo, sono contenti per la risposta che la città ha dato in termini di partecipazione a convegno: "In sala c’erano tanti giovani e tante famiglie – sottolinea Smargiassi – e ciò è la testimonianza che il tema è sentito ed è attuale". Dello stesso avviso Sisti: "La gioia più grande è stata quella di vedere un pubblico di persone interessate concretamente all’argomento che per ben due ore in modo attento hanno ascoltato i relatori su argomenti che toccano la nostra vita".