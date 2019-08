A quarantotto ore dallo scontro diretto col Paterno, allo Stadio Aragona questo pomeriggio la Vastese Calcio è stata accolta da una nutrita rappresentanza di tifosi biancorossi che, durante la seduta, hanno dato carica alla squadra in vista dell’importante sfida di domenica. I ragazzi di mister Colavitto, prima di iniziare ad allenarsi, sono andati sotto la Curva d’Avalos a salutare i propri tifosi, accolti da cori e applausi. Tra due giorni in terra marsicana la tifoseria vastese si presenterà in massa a Celano, partendo dal terminal bus di Vasto alle ore 11:00.

Vastese che sembrerebbe essere al completo, anche se i giovani Benvenga e Di Biase hanno svolto un lavoro differenziato, così come Iaboni- quest’ultimo nella seconda parte della seduta ha lavorato insieme alla squadra. In casa Paterno in dubbio la presenza dal primo minuto del portiere titolare Di Girolamo. Di pochi minuti fa, invece, la notizia dell'acquisto dell'attaccante Domenico Pace, da oggi ufficialmente del Paterno. Domenica, in caso di vittoria, la truppa di mister Colavitto si troverebbe con un piede in serie D- portandosi a +9 dal Paterno- consapevole di dover continuare comunque a conquistare punti nelle rimanenti gare. Fischio d’inizio alle ore 15:00 a Celano.