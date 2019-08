Nuova giornata di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto nel periodo quaresimale. Per iniziativa della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone domani sabato 20 e domenica 21 durante le Sante Messe (sabato alle 18,00 - domenica alle 7,30-10,00-11,15-18,00) sarà allestito all'ingresso della chiesa un banchetto con i confratelli che accetteranno prodotti alimentari e offerte in denaro.

In particolare potranno essere consegnati alimenti a lunga scadenza come pasta, riso, scatolame, zucchero e alimenti per bambini. "Troppi nuclei familiari - afferma il priore della Confraternita Massimo Stivaletta - stanno conoscendo da vicino la sofferenza e la povertà che spesso porta a conseguenze negative. La solidarietà è uno dei principi fondamentali della nostra Confraternita (art. 2 del nostro Statuto 'opere di pietà e carità')". La raccolta è una delle tante iniziative di servizio della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, un gesto fraterno a quanti sono in difficoltà.