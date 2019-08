Nuovo arrivo in casa Bcc Generazione Vincente Vasto Basket. Alessandro Tabbi, Ala Grande/Pivot ( 204 cm) di 22 anni proveniente dall'Amatori Pescara che si è presentato con queste parole alla città e alla sua nuova squadra: "Non vedo l'ora di iniziare a giocare e soprattutto di iniziare a vincere con questa maglia. Arrivo in una bella realtà e credo che con questo gruppo potremo raggiungere la salvezza. Ho giocato da avversario al PalaBcc e so quanto sia difficile per le altre squadre fare risultato qui. Sono certo che, soprattutto in casa, faremo ottime cose".

Nato in Sicilia, ma laziale d'adozione, il giovane giocatore è ora a disposizione di coach Luise il quale avrà la possibilità di contare anche su di lui già dalla prossima difficile sfida con San Severo questa domenica in trasferta. La Vasto Basket ha scelto di agire sul mercato per sopperire ai problemi a rimbalzo e sotto canestro. Bisognerà lavorare tanto da qui a fine stagione per centrare l'obiettivo salvezza.