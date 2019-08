Dal 22 al 26 febbraio prossimi la strada comunale che collega Lentella alla Statale 650 "Trignina" sarà chiusa al traffico per permettere la demolizione di un costone roccioso tra il km 0+900 e il km 1+400; la chiusura al transito per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori sarà effettuata solo durante la fascia orario dei lavori, dalle 7.00 alle 17.00.

I lavori di demolizione del costone rientrano negli interventi di miglioramento della strada finanziati con gli 850mila euro assegnati a Lentella dal programma ministeriale "6.000 campanili". Dopo la fine degli interventi, la strada dovrebbe essere omologata anche per il passaggio degli autobus di studenti con relativa riduzione dei tempi di percorrenza.

Sono due le soluzioni alternative: percorrere la Provinciale 187 "Trignina" oppure passare per Fresagrandinaria usando la strada che collega il paese alla SS650.