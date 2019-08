Vola al primo posto L'Ateneo Vasto, la squadra di biliardo che rappresenta i colori biancorossi nel campionato regionale d'Abruzzo e Molise di 5 e 9 birilli.

Sui tavoli del circolo biliardistico l'Ateneo di via dei Conti Ricci, capitan Primavera e compagni, con il 5-1 messo in carniere ai danni de Il Birillo Pescara, riescono a issarsi fino alla vetta della graduatoria del girone C. Al giro di boa della stagione regolare, la formazione vastese, composta nella circostanza da Giovanni Di Matteo, Franco Longo, Tonino Tarquinio, Giuseppe Nanni e Antonio Sigismondi, dimostra solidità e concretezza.

Il match - Nell'incontro coi pescaresi, i padroni di casa partono bene, vincendo i due singolari con Tarquinio, che si impone su Marroncelli, e con Di Matteo, che parte forte, accumula un vantaggio notevole su Di Clemente e, nel finale della partita, chiude il confronto, resistendo alla rimonta del rivale.

Nel doppio, la coppia Tarquinio-Nanni batte Ridolfi e Micelli, mentre gli ospiti Angelucci e Di Clemente superano Longo e Sigismondi. Sul 3-1 per Vasto, si va alla staffetta, che assegna 2 punti. Pescara deve vincerla per pareggiare 3-3. Ma Nanni, Longo, Sigismondi e Di Matteo mettono fieno in cascina, prendono il largo e poi, nella quinta e ultima frazione, Tarquinio chiude definitivamente i conti.

Vasto capolista - Brindando al titolo di campione d'inverno del girone C, la squadra sponsorizzata dal Bar Shangai arriva al doppio turno di sosta: il torneo si ferma questa settimana per la concomitanza con la terza prova di qualificazione al campionato italiano per categorie, mentre la prossima L'Ateneo riposerà in virtù della normale rotazione dovuta al numero dispari delle squadre di ogni girone: 7, per un totale di 21. Considerando tutti e tre i raggruppamenti, solo l'Avezzano ha fatto meglio dei vastesi, che hanno collezionato 5 vittorie consecutive e ora puntano ai play-off per il titolo regionale d'Abruzzo e Molise.