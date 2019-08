Nonostante le tensioni tra sindacati e cooperativa (qui le critiche dei sindacati e qui la replica della cooperativa) si è chiusa positivamente la vertenza che interessava l'asilo comunale La Tana dei Cuccioli, che rischiava di doversi fermare a causa dell'indisponibilità della cooperativa Pianeti Diversi a gestire l'asilo alle condizioni dei sindacati.

Le lavoratrici, comunque, hanno deciso di firmare l'accordo proposto dalla cooperativa che prevede una riduzione di orario da 27 a 22 ore e un contratto a tempo determinato. Come spiegato dall'assessore Luigi Masciulli, comunque, le lavoratrici saranno comunque tutelate da una clausola di salvaguardia in virtù di una recente delibera di giunta, per cui chi vincerà il prossimo bando dovrà dovrà confermare l'attuale organico.

Fino al 16 luglio, quindi, sarà la cooperativa Pianeti Diversi a gestire la Tana dei Cuccioli, dopo di che si procederà con il nuovo bando contenente la clausola di salvaguardia prevista dall'amministrazione comunale. Per mantenere la continuità del servizio il nuovo bando dovrebbe essere pronto tra maggio e giugno.