"A breve anche nel nostro Comune inizia la raccolta differenziata e faremo tutti insieme un salto di qualità in avanti. L’Amministrazione comunale unitamente al nuovo gestore SAPI srl, insieme a voi cittadini siamo pronti ad avviare un avanzato sistema di porta a porta su tutto il territorio comunale". È con un messaggio rivolto a tutti i cittadini che l'amministrazione annuncia il lancio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. "Per questo nuovo servizio è stata sviluppata un’attenta progettazione, con l’ottenimento del finanziamento regionale e premialità in attuazione del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per Comuni - grazie anche alla collaborazione di Legambiente".

Nelle prossime settimane tutte le famiglie riceveranno la visita dei “facilitatori territoriali” presso le proprie abitazioni. "I facilitatori - spiega l'assessore Giuseppe Gattafoni - , incaricati dal Comune, avranno il compito di: consegnare il kit per la differenziata (contenitore, buste, calendario di raccolta, opuscolo per imparare a differenziare); chiarire dubbi e perplessità sulla riciclabilità dei materiali; raccogliere segnalazioni e fornire risposte su problematiche legate al nuovo servizio".

Tre gli incontri già in calendario: il 22 febbraio alle 20 presso il Municipio, il 29 febbraio alle 20 presso il ristorante Da Moretti e il 7 marzo alle 20 presso la parrocchia San Giacomo. In queste occasioni verranno illustrate ai cittadini le modalità di svolgimento della raccolta.

"Ogni cittadino – spiega Giuseppe Di Marco di Legambiente - è responsabile dei propri rifiuti, basti sapere che circa il 75% dei rifiuti prodotti quotidianamente può essere riciclato e rigenerato, con un notevole risparmio in termini ambientali ed economici". L'amministrazione comunale promuoverà anche "dei percorsi di educazione ambientale rivolte alle nostre scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere correttamente anche i giovanissimi in questo cambiamento che diventerà presto una comoda abitudine di cui essere fieri. Pertanto adesso confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini - è l'appello degli amministratori - , per far crescere ancora e rendere migliore e più bella la nostra Scerni e contribuire a migliorare la qualità ambientale del nostro territorio”.