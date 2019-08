"Il consigliere regionale Mario Olivieri ha depositato in Consiglio regionale una risoluzione urgente sulla scorta delle sollecitazioni de Il Nuovo Faro di Vasto, a mezzo del suo rappresentante, l'ingegner Edmondo Laudazi, affinché siano adottati provvedimenti urgenti per ristabilire le condizioni di sicurezza e di piena percorribilità dell’autostrada A14, nel tratto Vasto/Pescara e chiede l’eventuale sospensione del relativo pedaggio autostradale, fino al perdurare del problema".

L'annuncio dall'ufficio stampa della lista civica, che spiega: "Nella risoluzione si evidenzia che il tratto autostradale Vasto/Pescara è, da diversi mesi, caratterizzato da numerose interruzioni, lunghe decine di chilometri, causate dall’allestimento di cantieri per la messa in sicurezza dei presidi e del manto autostradale. I cantieri, sprovvisti di personale, addirittura assente in alcuni punti, costituiscono un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, cui si aggiunge un rallentamento continuo della viabilità e la formazione di numerose code di veicoli che procedono a passo d’uomo. In seguito alle segnalazioni de Il Nuovo Faro, che paventa un peggioramento della situazione, in previsione dell’imminente stagione estiva, il consigliere regionale Olivieri chiede che la Regione Abruzzo intervenga, tempestivamente, presso la direzione del VII tronco autostradale, per incrementare le squadre, nella dotazione e i tempi giornalieri dedicati al lavoro e ridurre progressivamente la presenza dei cantieri autostradali".