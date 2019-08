Taglio del nastro stamani a Cioccolandia-Magie di cioccolato in tour, il mercatino per golosi che fa tappa a Vasto fino a lunedì. Stand pieni di leccornie, tutte rigorosamente a base di cioccolato, aperti dalle 10 fino alle 21 in piazza Diomede, corso De Parma e piazza Pudente.

Cremini piccoli e grandi per tutti i gusti, personaggi dei cartoni animati per i più piccini, chitarre di cioccolato, cannoli, cassate e pasta di mandorle provenienti dalla sicilia, creazioni fantasiose di maestri cioccolatieri umbri e friulani, ma anche abruzzesi, che propongono un inedito cioccolato ripieno di zafferano: queste alcune offerte in degustazione e vendita nel mercatino itinerante organizzato da Ascom Abruzzo in collaborazione col Comune di Vasto.

Stamani, alle 11, l'inaugurazione alla presenza dell'assessore al Commercio Lina Marchesani e dell presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte. Per l'Ascom Abruzzo hanno presenziato il presidente Allegrino, con i presidente delle delegazioni di Vasto Renato Atturio e di San Salvo Carmine Venezia.

“Abbiamo proposto al Comune di Vasto Cioccolandia – afferma Atturio – trovando immediata disponibilità per presentare prodotti dolciari che non mancheranno di richiamare in piazza quanti amano in particolare il cioccolato riscoprendo il centro storico della nostra bella città”.



L'Ascom Abruzzo è un'associazione di categoria autonoma in difesa del sistema economico locale con particolare attenzione al commercio tradizionale di vicinato e ai pubblici esercizi.