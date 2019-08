Turno infrasettimanale per l’intera serie B che, nel girone D, scende in campo per la 22ª giornata. La BCC Generazione Vincente Vasto Basket sarà impegnata nel secondo dei quattro derby abruzzesi previsti dal girone di ritorno in casa del We’re Basket Ortona. I biancorossi, dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Martina Franca, fondamentale per il percorso verso la salvezza, proveranno a raccogliere un risultato positivo in casa dei cugini ortonesi. Non sarà di certo semplice perchè la squadra di coach Sorgentone, al quinto posto in classifica, cercherà di fare bottino pieno per respingere l’assalto dell’Amatori Pescara.

Servirà la migliore Vasto Basket, quella vista in campo contro la Poderosa Montegranaro e quella che contro Martina ha saputo recuperare un passivo in doppia cifra per andare a conquistare poi la vittoria. Anche perchè poi, domenica prossima, gli uomini di coach Luise saranno di scena sul parquet di un San Severo che si trova nuovamente appaiato al Montegranaro in testa alla classifica e vuole riprendere il suo trend di vittorie consecutive. Insomma, due trasferte sulla carta complicate per Ierbs e compagni ma che, come va sempre ricordato, vanno giocate per 40 lunghi minuti. La palla a due è prevista alle 21 al palazzetto di Ortona con le due squadre che osserveranno un minuto di raccoglimento in memoria dello scomparso Giulio Melilla, ex giocatore e allenatore ortonese.