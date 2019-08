"Proseguono i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del viadotto Brucianna lungo la strada statale 650-Fondo Valle Trigno. Il tratto stradale lungo il quale viene prorogato il senso unico alternato – situato al confine regionale – è gestito dal Compartimento Anas della Viabilità per il Molise e ricade nel territorio comunale di Schiavi d'Abruzzo, in provincia di Chieti". Lo annuncia un comunicato dell'Anas.



"Per il prosieguo dei lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del viadotto, è prorogato fino alle ore 18 di sabato 23 aprile 2016 il senso unico alternato, attualmente in vigore, nel tratto compreso tra il chilometro 35 ed il chilometro 35,270, nel territorio comunale di Schiavi d'Abruzzo.

All'approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 50 chilometri orari e del divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione VAI Anas Plus, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148".