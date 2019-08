Quasi 500 ragazzi a Vasto all'evento di divulgazione scientifica La scienza in valigia.

Il 17 febbraio mattina due scuole di Vasto, l'Istituto Comprensivo numero 2 Rossetti e l'Istituto ITCG Palizzi, sono state coinvolte nell'evento organizzato dalla società Comma Srl.

La scienza in valigia è un innovativo progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli e il suo staff.

Santarelli è direttore scientifico dell’istituto di ricerca e sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, London, esperto in analisi delle reti e responsabile progetti esterni su reti ed energie del futuro per ReS On Network con Unicam.

Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, della quale Santarelli è stato co-autore, era ancora in vita. Iniziato prima come cartone animato, si è poi sviluppato con diverse modalità, compresi un format televisivo presentato da Tv internazionali e nazionali ed un cd.

Lo spettacolo de La scienza in valigia prende forma sul palco con brevi pillole di scienza alle quali si alternano canzoni di divulgazione scientifica ed esperimenti che coinvolgono anche gli spettatori. A Vasto lo spettacolo è stato arricchito dalla presenza del mago/illusionista Luca Menichelli.

Lo spettacolo, tenutosi presso la Palestra dei Salesiani, rappresenta la tappa numero 26 del tour che Santarelli ed il suo staff stanno portando da diversi mesi in tutta Italia. Quasi 500 i ragazzi che con attenzione hanno accettato di partecipare all'innovativo evento scientifico grazie anche all'interesse dimostrato fin da subito dai loro insegnanti e dai due dirigenti scolastici la professoressa Maria Pia Di Carlo e il professor Gaetano Fuiano.

Altre scuole stanno abbracciando il progetto e presto Santarelli sarà di nuovo a Vasto per una nuova rappresentazione dello spettacolo.

