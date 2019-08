Castelnuovo Vomano - Pro Vasto femminile 2-0. La Pro Vasto femminile torna sconfitta dalla trasferta di Castelnuovo Vomano. Contro le seconde della classe, allenate dal vastese Francesco Mucci, le biancorosse scendono in campo in formazione rimaneggiata e non riescono ad impensierire le padrone di casa, brave nel conquistare la vittoria che le fa restare al secondo posto in solitaria alle spalle del Pescara. Un pizzico di rammarico in casa vastese per non aver potuto disputare, tra infortuni e malanni di stagione, la sfida a ranghi completi. Il tentativo di rinvio del match non è andato a buon fine e così la sfida (con un po' di ritardo) si è disputata domenica pur con una Pro Vasto rimaneggiata.

Audax Palmoli - Trivento Femminile 4-0. Vittoria netta per l'Audax nella sfida con il Trivento, nella 3ª giornata del girone di ritorno. Sullo 0-0 bomber Angelica Di Ninni si fa parare un rigore. Poi, però, ci pensa lei con una tripletta a condurre la sua squadra verso la vittoria. Nel finale di partita è Bolognese a chiudere sul 4-0.

Olimpia Femminile - Audax Palmoli 0-11. Le ragazze di mister Felice sono scese in campo ieri, 18 febbraio, per disputare il recupero della 12ª giornata di andata in casa dell'Olimpia Femminile. Partita senza storia quella contro la squadra pescarese che, fin qui, ha collezionato solo sconfitte. Per le Panthers sono andate a segno Di Ninni, con una personale cinquina che la porta a quota 31 reti in campionato, Bolognese e Angelone con due gol a testa e Iannicco. Con questo successo l'Audax ha raggiunto il Bellante a quota 31 punti in classifica.