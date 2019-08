Ci si aspettava qualcosina in più ed invece ad Agnone la truppa di mister Rufini non va oltre il pareggio nella gara di andata degli Ottavi di Finale di Coppa Italia (fase nazionale). Uno 0-0 che ha regalato poche, pochissime emozioni ai tanti giunti in terra molisana per seguire la propria squadra (circa 300 sansalvesi in trasferta). Nel finale gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio con Mastrojanni che però ha trovato il palo a dirgli di no. Si deciderà tutto al Davide Bucci mercoledì prossimo, quando arriverà il Vastogirardi ed il San Salvo non potrà commettere errori. Il passaggio del turno Marinelli e compagni se lo giocheranno in novanta minuti. Un dentro/fuori al quale i biancazzurri non possono sottrarsi. Il destino di un'intera stagione passerà anche e soprattutto dalla prossima partita. Intanto in campionato domenica la squadra del presidente Di Vaira affronterà il Martinsicuro in casa.



La partita- Al Civitelle di Agnone l’U.s. San Salvo affronta il Vastogirardi nella gara di andata degli Ottavi di Coppa Italia (fase nazionale). Mister Rufini, pur dovendo fare a meno di capitan Marinelli e Ramundo, schiera un 4231 con Mastrojanni come unica punta, supportato alle spalle da Di Ruocco a sinistra, Colitto al centro e Consolazio a destra. Cialdini trai pali, in difesa i centrali Conte e Ianniciello, supportati dai terzini Felice e Ferrante. A centrocampo Triglione e D’Aulerio (il giovane Tafili indisponibile per un problemino al ginocchio). Dopo appena cinque minuti di gioco gli ospiti hanno la prima possibilità di passare in vantaggio, ma il colpo di testa di Ianniciello su calcio d’angolo non va a buon fine. Al quattordicesimo, sempre gli ospiti, battono una punizione al limite con Triglione, un rimpallo sugli sviluppi di quest’ultima permette a Di Ruocco di caricare il tiro, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Per vedere la prima azione degna di nota degli avversari bisogna aspettare il trentaduesimo, quando Marinucci tenta di beffare Cialdini con un tiro di potenza, ma il portiere del San Salvo riesce a deviare in corner. Al trentottesimo Felice da il via ad una manovra offensiva, accompagnato prima da Colitto e poi da Mastrojanni, per poi concludere lui stesso in porta con un tiro che però non impensierisce Pilenza. Successivamente il Vastogirardi rischia grosso: un retropassaggio di Catalano per poco non finisce in rete. Alla fine i molisani si salvano come possono, evitando l’autorete. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Ad aprire la ripresa è l’azione personale di Mastrojanni che però non porta a nessun cambiamento- tiro alto sopra la traversa. Nei minuti successivi non si registrano azioni degne di nota. Solo al sessantatreesimo Triglione prova a dare una scossa alla gara con un tiro dalla distanza, ma anche stavolta Pilenza non deve impegnarsi troppo per bloccare la sfera. Vastogirardi non intende regalare nulla agli avversari e prova a rendersi pericoloso dall’altra parte del campo con Amicone che calcia in porta, ma la sfera esce di poco a lato. Ancora proposito il Vastogirardi in questa fase della gara con i biancazzurri costretti a non permettere agli avversari di trovare soluzioni facili. Il risultato non cambia e i biancazzurri fanno davvero fatica a costruire la manovra offensiva. A due minuti dalla fine Colitto prova a metterci del suo, fermato irregolarmente da Contestabile (ammonito). Successivamente Mastrojanni trova il palo a dirgli di no nell’occasione più ghiotta della partita per gli ospiti. Negli ultimi istanti della gara il risultato resta invariato e l'U.s. San Salvo torna a casa senza espugnare il Civitelle di Agnone. Mercoledì prossimo la gara di ritorno al Bucci.

Vastogirardi-U.s. San Salvo 0-0

ammoniti: Scampamorte, Contestabile (V); D’Aulerio (S);

Vastogirardi: Pilenza, Catalano, Caserta, Marinucci, Scampamorte, Cea, Padula, Terracciano (al 70’ entra Catalano M.), Contestabile, Amicone, Crastina; a disposizione: Malaspina, Antonelli, Patriarca, Cipriano, De Simone, Fraraccio. Allenatore: Bernardi.

San Salvo: Cialdini, Felice, Ferrante, Triglione, Ianniciello, Conte, Consolazio (79' entra Quaranta), D’Aulerio, Mastrojanni, Di Ruocco (93’ entra Izzi), Colitto; a disposizione: Monaco, Vicoli, D’Alò, Iuliani, Di Pietro. Allenatore: Rufini.

I risultati degli altri gironi

Girone A: Alpignano-Unione Sanremo 0-1

Girone B: Vesna-Liapiave (rinviata)

Girone C: Larcianese-Progresso 1-0

Girone D: Ventinella-Fabriano Cerreto 0-1

Girone E: Ghilarza-Cassino 0-3

Girone F: Vastogirardi- San Salvo 0-0

Girone G: Città di Nocera-Vultur 2-0

Girone H: Mazara-Sersale 0-0