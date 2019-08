"A Vasto serve un canile degno di questo nome". Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa, che si è aggiudicata la gestione della struttura comunale in località Maltempo, torna a rivolgere il suo appello alle istituzioni affinchè si intervenga al più presto per la realizzazione di una nuova struttura. Quella dove oggi si trovano 170 cani è in una zona impervia, incastonata tra l'ex discarica e la vegetazione abbandonata, con pochi spazi e servizi inadeguati. Inoltre ci sono 27 cani di Vasto nel canile sanitario di Fallo per mancanza di posti in quello cittadino, con un maggiore costo per le casse comunali rispetto alla loro eventuale presenza nella struttura gestita da Amici di Zampa. L'attuale struttura, senza un'area di sgambamento e con una possibilità quasi nulla di accogliere visitatori, bambini, scolaresche e volontari, è ormai inadeguata e anche critica dal punto di vista dell'accessibilità. Ecco perchè, ancora una volta, la presidente dell'associazione, ha voluto rilanciare il suo appello.