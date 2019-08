Prende avvio il percorso di catechesi predisposto dalla Parrocchia della Concattedrale di San Giuseppe in occasione dell’Anno Santo straordinario voluto da Papa Francesco e che vede il Duomo cittadino come sede giubilare diocesana.

“Domenica 21 febbraio – dichiara il parroco della Concattedrale, don Gianfranco Travaglini – vivremo il primo degli eventi previsti per accompagnare la comunità cristiana vastese a vivere degnamente il Giubileo della Misericordia: cinque incontri che avranno come temi i cinque verbi che il Santo Padre ha indicato, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, come orizzonte pastorale della Chiesa universale. Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e Trasfigurare diventano, dunque, le cinque vie lungo le quali il popolo di Dio viene invitato ad incamminarsi per diventare misericordiosi come il Padre.”

Animatore del ciclo di catechesi sarà il sacerdote gesuita padre Vincenzo D’Adamo, vastese, attuale vice rettore della Pontificia Università Gregoriana.

Alle ore 16 ci si ritroverà presso la sala parrocchiale Giovanni XXIII, in via del Buonconsiglio, dove avrà luogo la parte formativa dell’incontro; seguirà la processione dei fedeli che culminerà nel passaggio attraverso la Porta Santa e nella successiva Adorazione Eucaristica comunitaria, durante la quale ci si potrà accostare al Sacramento della Riconciliazione. Alle ore 18 vi sarà la Celebrazione Eucaristica.

