È l'uomo-copertina della vittoria con cui la Vastese, battendo il Francavilla, è salita a +6 sul Paterno [LEGGI], non tanto per il rigore (decisivo) segnato in pieno recupero, quanto per la sua corsa verso la tribuna per abbracciare il presidente Franco Bolami e poi un tifoso in carrozzina che segue ogni partita della squadra biancorossa.Armando Iaboni, 13 gol in 17 presenze, era già arrivato in estate con le idee ben chiare sugli obiettivi stagionali. Nella settimana che precede la sfida con il Paterno, diretta concorrente della Vastese per la vittoria del campionato, lo abbiamo incontrato per farci raccontare come lui e la squadra si stanno preparando a questo appuntamento, crocevia della stagione biancorossa.