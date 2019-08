La divulgazione scientifica fuori dai pur importanti canoni espressivi accademici, questo il cuore del format "La scienza in valigia", proposto questa mattina in un doppio appuntamento, che ha coinvolto le scuole medie "Rossetti" e poi le prime due classi del "Palizzi" presso la palestra dei Salesiani.

Protagonisti dell'evento, il ricercatore teramano Marco Santarelli, associato di Ricerche internazionali per CNR, London Institute for Mathematical Sciences e NETONETS, nonché Direttore Ricerche e Sviluppo Istituto internazionale del Trentino Network, con il suo gruppo di musicisti che hanno "tradotto in musica" parti dei libri che lo stessi Santarelli ha scritto insieme alla nota scienziata e divulgatrice scientifica Margherita Hack (Diario di un incontro - 2010, L’aquila volta la carta - 2011, Sotto una cupola stellata - Einaudi 2012).

Non solo "musica divulgatrice", però, nell'incontro di questa mattina che ha visto protagonista anche Luca Menichelli, con i suoi incredibili intermezzi di prestidigitazione e illusionismo che hanno affascinato gli alunni presenti, a loro volta coinvolti da Marco Santarelli nei piccoli esperimenti proposti durante la mattinata, che hanno dimostrato il "lato divertente" della scienza.