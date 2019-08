Siamo solo a martedì, ma l’attesa per il match Paterno-Vastese già è tanta. Dopo la vittoria al novantaquattresimo conquistata domenica col Francavilla, grazie al rigore realizzato dal ‘Puma’ Iaboni [LEGGI], i biancorossi si sono portati a +6 dai rivali marsicani. Un vantaggio di non poco conto a nove giornate dal termine.

Domenica i ragazzi di mister Colavitto scenderanno in campo consapevoli che il distacco potrebbe essere aumentato in caso di vittoria- il che vorrebbe dire mettere un piede in serie D. La partita più importante dell’anno, se pur non ancora decisiva in chiave primo posto. Per questo motivo già da diversi giorni i tifosi biancorossi stanno organizzando la trasferta a Celano, cercando di presentarsi in massa all’appuntamento per dare il proprio supporto alla squadra. Supporto che da inizio anno ad oggi è stato davvero caloroso, con una cornice di pubblico da categoria superiore.

Da quello che è stato reso noto, sino a questo momento i tifosi biancorossi sono riusciti a riempire due pulman da cinquanta posti, oltre ad altri due autobus di portata inferiore (uno da sedici e l’altro da nove). In queste ore il direttivo Curva d’Avalos si sta organizzando per un terzo pulman- sempre da cinquanta posti- che potrebbe essere riempito nei prossimi giorni (costo di 13,00 euro per il biglietto). Oltre a chi sceglierà di partire in pulman, molti saranno i tifosi vastesi che si recheranno a Celano con mezzi propri.

Ci si aspetta quindi una nutrita rappresentanza biancorossa in quel di Celano, in uno stadio che non rievoca di certo bei ricordi ai tifosi di Vasto. Dirigenti, società e tifosi rinnovano l’invito a partecipare a questa trasferta: “Tutti a Celano!”. Il ritrovo dei tifosi domenica ci sarà alle 11:00 presso il Terminal Bus di Vasto da dove partiranno i pulman per la trasferta. Il momento più importante della stagione è arrivato.