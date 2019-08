Si chiude con due vittorie su tre incontri nell'ultimo concentramento della stagione il campionato di serie B della BCC San Gabriele Tennistavolo. La formazione vastese, all'esordio nel campionato nazionale, ha cercato di fare esperienza nei tre concentramenti del girone G, riuscendo a chiudere con le vittorie contro il Cral Comune di Roma (4-1, con due punti di Gaia Smargiassi e due di Eleonora Leopardi) e contro il TT Acsi Pisa (due punti di Smargiassi, uno di Leopardi ed uno di Emanuela Nucciarone. Nel concentramento romano è stato il tecnico Levon Zakaryan a guidare la squadra dalla panchina. Lo score finale del campionato vede la BCC San Gabriele a quota 6 punti, con 3 vittorie e 5 sconfitte.

Il presidente del sodalizio vastese, fratel Michele Ciaffi, ha accolto con soddisfazione la grinta e la determinazione messa in campo dalle tre giocatrici della San Gabriele ed è già al lavoro per allestire una formazione in grado di puntare al salto di categoria. Tra gli arrivi in casa biancorossa potrebbe esserci una forte giocatrice da anni nel giro della nazionale ucraia.

Nel campionato di serie B 2015/2016 Gaia Smargiassi, nella top 100 delle atlete italiane, ha chiuso con un eccellente bottino personale. Infatti, la giovanissima pongista azzurra, ha vinto ben 15 dei 16 incontri da lei disputati nel campionato, mettendosi alle spalle giocatrici esperte come Lia Paola Condorelli (dell'Isola Wendy Roma, vincitrice del girone) e Alessandra Ugolini (del Tifernum, secondo in classifica).