È di quattro feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 182, in località Polercia, al confine tra Vasto e Cupello. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate frontalmente una Kia Picanto e una Wolkswagen Polo. Ferite le quattro persone che viaggiavano nelle due vetture: due uomini che si trovavano a bordo della Polo e l'uomo e la donna che si trovavano sulla Kia Picanto. Tre dei feriti sono stati trasferiti al San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli esami clinici mentre l'autista della Picanto, in via precauzionale, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Lanciano per effettuare esami più approfonditi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Vasto che, supportati dai colleghi di Cupello, hanno effettuato i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.