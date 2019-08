Un furgone con targa straniera, carico all'inverosimile e con sette di persone a bordo ieri pomeriggio ha insospettito i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto, che hanno notato il mezzo aggirarsi nei pressi di abitazioni ove abitualmente dimorano cittadini di nazionalità rumena.

I militari, insospettiti, hanno attivato i controlli del veicolo e identificato le 7 persone a bordo, tra cui Daniel Belu, classe 1985, il quale, da accertamenti effettuati in banca dati e dal riscontro A.F.I.S. (pregressi dattiloscopici relativi ad alcuni fotosegnalamenti), è risultato colpito dall’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per reati contro il patrimonio ed in particolare furti in appartamento commessi nell’hinterland della capitale. Il cittadino rumeno, quindi, è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Vasto, dove dovrà scontare la pena definitiva di un anno di reclusione.