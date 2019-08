Dopo gli avvelenamenti registrati a novembre dell'anno scorso all'Incoronata (qui l'articolo), continuano le segnalazioni di pericolo per i cani nelle strade cittadine. L'ultima arriva da un giovane che nella giornata di ieri ha individuato nei pressi di un'aiuola tra via Bachelet e via Giulio Cesare una spessa fetta di prosciutto arrotolata. Insospettito, il giovane ha raccolto il boccone, notando che al suo interno erano stati nascosti dei piccoli chiodi, che sarebbero risultati letali, qualora ingeriti da qualche cane, insieme al boccone di prosciutto.

"Non è la prima volta che noto trappole simili, - racconta il giovane - nei giorni scorsi ho notato lo stesso tipo di boccone anche più in là, dopo la rotonda di via Giulio Cesare, andando verso la 167".

In tutti i casi, i bocconi sono stati raccolti e buttati, ma naturalmente il consiglio è sempre quello di tenere i cani sempre al guinzaglio ed evitare che raccolgano cibo per strada. I rischi, infatti, sono davvero gravi.