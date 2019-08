Si giocherà allo Stadio Civitelle di Agnone la gara Vastogirardi-U.s. San Salvo (andata degli Ottavi di Finale di Coppa Italia). La decisione- già ipotizzata nella serata di ieri- è stata presa in via ufficiale questa mattina dalla Prefettura di Isernia dopo che ieri dalla stessa era stato comunicato l’impossibilità di far giocare la partita sul campo del Vastogirardi [LEGGI].

Alle 15:00 i biancazzurri-partiti in ritiro a Staffoli proprio oggi- scenderanno in campo senza poter contare sugli squalificati Ramundo e Marinelli. Per il San Salvo sarà importante fare la giusta gara e segnare, visto che poi, il 24 febbraio, al Bucci tornerà il Vastogirardi per la gara di ritorno. Passare il turno e non fare scherzi, questo l’imperativo posto ai ragazzi di mister Rufini che vedono nella Coppa Italia una vera chance per il salto di categoria.