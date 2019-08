È stata una settimana abbastanza impegnativa per le squadre del girone B del Campionato Juniores d’Elite che, dovendo recuperare la gara della quindicesima giornata (rinviata il 18 gennaio causa neve), sono scese in campo tre volte nel giro di una sola settimana. Al termine di questi tre impegni, la classifica vede al comando il River Casale (49) appena due punti sopra all’Acqua e Sapone (47), seguite dal Vasto Marina (39) e dalla Renato Curi Angolana (37), quest’ultime entrambe fuori dalla corsa al primo posto, salvo stravolgimenti.

Per il Vasto Marina è stata una settimana positiva. I ragazzi di mister Cesario hanno ottenuto tre successi. Il primo, quello di lunedì scorso, contro i cugini del Cupello, usciti sconfitti per una sola rete in trasferta. Il secondo arrivato giovedì scorso nel 5-0 a zero inflitto all’Atessa Mario Tano. Mentre ieri a Francavilla, Donato Forte ha trascinato la sua squadra alla vittoria grazie alla doppietta realizzata contro i giallorossi (reti segnate rispettivamente al ventesimo e al settantesimo). Nove punti e bottino pieno portato a casa, meglio di così non si poteva fare. È normale che a questo punto del campionato le motivazioni potrebbero essere minori rispetto ad inizio anno- i dieci punti dalla capolista River Casale portano fuori dalla lotta al primo posto i vastesi. La squadra di mister Cesario comunque vorrà chiudere nel migliore dei modi questa stagione, ottenendo il maggior numero possibile di punti. Lunedì prossimo il Vasto Marina sarà di scena in casa contro il Sambuceto e poi le mancheranno altre sei gare prima di concludere la stagione (River Casale, Miglianico, Angolana, San Salvo, Cepagatti e Vasto Calcio).

Settimana abbastanza positiva anche per il Cupello. Tolta la sconfitta di lunedì scorsa a Vasto Marina, i rossoblù hanno ottenuto due vittorie sui tre incontri in programma in questi sette giorni. La prima arrivata giovedì contro la Spal Lanciano in ‘goleada’. Sei reti realizzate dai ragazzi di mister Panfilo Carlucci contro i lancianesi, siglate in ordine da Croce, Berardi, Nanni e Marchioli (più due autoreti degli ospiti). Nella vittoria di ieri, invece, è stato decisivo il gol di Nanni che ha permesso ai rossoblù di archiviare la pratica Delfino Flacco Porto tra le proprie mura. Sei punti in tre gare rendono il bicchiere mezzo pieno, vista anche la posizione in classifica migliorata- agganciato il Sambuceto a 30 punti e quinto gradino della graduatoria raggiunto. Il prossimo lunedì i cupellesi giocheranno nuovamente al Comunale per affrontare il Francavilla, ma prima recupereranno la sfida con l'Atessa Mario Tano (giovedì ore 18:00 sempre al Comunale).

Sei punti ottenuti anche dal San Salvo questa settimana. A parte la sconfitta di giovedì sul campo della capolista River Casale (4-2), le altre due gare sono andate bene. I ragazzi di mister Di Nardo hanno ottenuto ieri pomeriggio un successo casalingo contro il Torre Alex Cepagatti per 3-0, grazie alle reti di Alessio Petrino al ventesimo, quella di Ciafardini al settantesimo e infine quella di Daniele Petrino a dieci minuti dal termine. A questa vittoria si aggiunge quella di lunedì scorso conquistata in casa del Delfino Flacco Porto (1-0). Anche per i biancazzurri la classifica è migliorata, visto il sorpasso sul Francavilla e la vicinanza dal Miglianico (a soli due punti in più). Da qui a fine stagione il San Salvo potrebbe risalire ulteriormente in graduatoria, ma tutto dipenderà dai risultati delle prossime gare. Intanto lunedì prossimo i sansalvesi non potranno commettere errori nel derby con il Vasto Calcio in trasferta. Vasto Calcio che di certo non sta vivendo una stagione positiva, trovandosi a sette giornate dalla fine penultima a cinque punti dalla Spal Lanciano. I vastesi in questa settimana impegnativa hanno ottenuto tre sconfitte, rispettivamente con il Miglianico (3-1 lunedì scorso in casa), il Francavilla (3-1 in trasferta giovedì) e con la Renato curi Angolana (5-0 ieri pomeriggio). Anche se la speranza è l’ultima a morire, per i vastesi non sarà facile conquistare la permanenza in questo girone. A sette giornate dalla fine del campionato, la lotta al primo posto tra River Casale e Acqua e Sapone si preannuncia avvincente, peccato che a questa lotta non prenderanno parte le squadre locali.

Tutti i risultati della diciannovesima giornata

Cupello-Il Delfino Flacco Porto 1-0

Miglianico-Spal Lanciano 2-1

RC Angolana-Vasto Calcio 5-0

River Casale-Atessa Mario Tano 2-1

Francavilla-Vasto Marina 0-2

San Salvo-Torre Alex Cepagatti 3-0

Sambuceto-Acqua e Sapone 1-3

La classifica

River Casale 49

Acqua e Sapone 47

Vasto Marina 39

RC Angolana 37

Cupello Calcio 30

Sambuceto 30

Il Delfino Flacco Porto 29

Miglianico 24

San Salvo 22

Francavilla 21

Torre Alex Cepagatti 19

Spal Lanciano 15

Vasto Calcio 10

Atessa Mario Tano 1