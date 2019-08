Dopo la denuncia di cori discriminatori da parte della società calcistica Sporting Vasto, l'Odorisiana replica dissociandosi dal gesto di pochi, ma evidenziando come ci sarebbero stati comportamenti non proprio sportivi anche da parte dei calciatori avversari. I fatti si riferiscono a domenica scorsa in occasione della partita di Seconda categoria (Girone G) Odorisiana - Sporting Vasto [LEGGI].

È il presidente della squadra biancoverde a replicare: "Il sottoscritto Graziano Menna in qualità di presidente dell’A.S.D Odorisiana Calcio 2007, in riferimento al comunicato stampa pubblicato dal presidente dell’asd Sporting Vasto tiene a precisare che tutta la società e tutta la squadra si dissociano dai cori fatti a fine partita da un gruppetto di “tifosi”, tenendo a ribadire che si è trattata di una bravata di alcuni ragazzi.

D’altra parte – continua Menna – il comportamento di alcuni giocatori dello Sporting non è stato del tutto corretto e sportivo, viste le ripetute minacce e intimidazioni fatte nei confronti di nostri giocatori prima e tifosi poi. Il coro è partito a seguito di un gestaccio fatto verso i tifosi già abbastanza caldi per tutta la situazione creatasi durante la partita.

Analoga situazione nella partita di andata dove siamo stati costretti a rinchiudere letteralmente la squadra nello spogliatoio per l’aggressione subita a fine gara. Purtroppo, non abbiamo avuto la scaltrezza di fare video con il cellulare altrimenti ci sarebbe stato materiale interessante da visionare anche per noi. Sappiamo benissimo cosa voglia dire perdere una partita ma certi comportamenti andrebbero sicuramente limitati da parte della società ai propri giocatori".