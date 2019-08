Tombesi Ortona - Vastese C5 5-1. Dopo aver collezionato 4 risultati utili consecutivi la Vastese C5 torna con una sconfitta dalla trasferta in casa della capolista Tombesi Ortona. I vastesi nel primo tempo provano a fare la loro partita ma dall'altra parte c'è un Tombesi cinico nello sfruttare ogni disattenzione della retroguardia ospite e andare in gol per tre volte. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Porfirio cercano, ma senza riuscirci, di tornare in partita, ma alla fine il punteggio è di 5-1 con la rete biancorossa siglata da Migliaccio. Se il risultato è negativo lo stesso non può dirsi della prestazione dei giovani vastesi che, di fronte ad avversari di spessore, non hanno sfigurato. Una prova di carattere che farà affrontare con fiducia l'ultima parte della stagione. Il prossimo impegno della Vastese C5 juniores sarà lunedì 29 febbraio, alle 17.15, presso il campo di casa della Promo Tennis.

Paul Merson - All Games San Salvo 5-3. Ancora una sconfitta per l'All Games San Salvo, questa volta sul campo del Paul Merson, formazione di Paglieta. I padroni di casa partono subito forte, trovando due gol, rispettivamente su una ribattutta e su calcio di punizione. C'è però la reazione della squadra di mister Conti: Cinquina, dopo un'azione prolungata, sigla la sua prima rete stagionale che vale il 2-1 con cui si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo è l'All Games a partire meglio, trovando il vantaggio grazie alle reti di Nonatelli e poi, su punizione, di Gallo. Ma la squadra di casa non sta a guardare e riesce a ribaltare nuovamente il punteggio, chiudendo sul 5-3 sugli sviluppi di un tiro libero. Il prossimo 22 febbraio i biancazzurri torneranno in campo ospitando il Progetto Giovani 2006.