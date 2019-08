"Sulla scorta delle sollecitazioni del gruppo Il Nuovo Faro, del presidente della V commissione Sanità, Mario Olivieri, e del commissario, Luciano D’Alfonso, il quale ha firmato il decreto per l’assunzione dei nuovi medici, si è riusciti a sbloccare l’annosa problematica del presidio ospedaliero di Vasto che opera in carenza di tre unità mediche".

Lo annuncia il candidato sindaco della lista Il Nuovo Faro, Edmondo Laudazi, che spiega: "Da oltre un mese, l’insufficienza del personale medico radiologo, presso il presidio dell’ospedale 'San Pio', impediva l’accesso alle prestazioni degli utenti esterni, operando quindi solo per i pazienti ricoverati. I pazienti esterni erano costretti, dopo mesi di attesa e di gravi disagi, a recarsi in presidi ospedalieri distanti anche decine di chilometri dall’ospedale di Vasto, con pesanti ritorsioni in termini di mobilità passiva per l’azienda sanitaria. La comunicazione del reintegro del personale medico viene data dal direttore della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco, il quale assicura che il primo operatore medico radiologo prenderà servizio il 22 febbraio, il secondo la metà del mese di marzo e contemporaneamente si attiverà la selezione per l’assunzione del terzo medico".