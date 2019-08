Una domenica di sport e festa per i bambini delle classi terze e quarte della scuola Primaria Martella di Vasto che sono scesi in campo alla Promo Tennis per il torneo finale del progetto "Scuola io calcio a...5". Nelle scorse settimane i tecnici Giampaolo Porfirio e Marco Mileno hanno tenuto, presso la palestra della scuola, lezioni sul calcio a 5, illustrando e facendo mettere in pratica le tecniche di base della disciplina.

Nel torneo che si è svolto ieri ogni classe, seguita da uno o più genitori, si è presentata in campo con tanto di "nome" scelto per l'occasione e cartello rappresentativo. Alla giornata hanno partecipato 7 classi terze, con i pulcini della Vastese C5 che hanno completato il tabellone, e sei classi quarte. Nel torneo delle classi terze sono stati proprio i giovanissimi del vivaio biancorosso ad aggiudicarsi la vittoria finale, mentre nel torneo delle quarte hanno vinto i ragazzi della sezione D.