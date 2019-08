Probabilmente una frenata nei pressi di un rallentatore e l'asfalto reso viscido dalla pioggia delle ultime ore all'origine del tamponamento a catena che si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina in via Incoronata.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, a scontrarsi nel tamponamento sono state una Chevrolet Captivir, una Ford Fiesta e una Fiat Bravo, quest'ultima rimasta solo marginalmente coinvolta nel sinistro. L'urto tra il fuoristrada e la Fiesta, invece, ha provocato la rottura del lunotto posteriore dell'utilitaria, su cui viaggiava anche una donna di 75 anni che è stata trasferita presso il locale pronto soccorso. Le sua condizioni, comunque, non sono gravi.