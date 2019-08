È stato l'avvocato Arnaldo Tascione, del Comitato di garanzia per le primarie del centrodestra, a ufficializzare i nomi dei cinque candidati della coalizione, durante la conferenza stampa di questa mattina presso la Società operaia di mutuo soccorso di corso De Parma: Massimo Desiati, Guido Giangiacomo, Incoronata Ronzitti, Giuseppe Tagliente e Massimiliano Zocaro.

Inizia così ufficialmente la campagna elettorale per le primarie, una campagna "leale e dai toni moderati, come si conviene a una competizione interna", a cui seguirà "il confronto più acceso" per le amministrative di giugno, come sottolineato dai candidati, con la precisazione: "Sarà leale, ma non spenta".