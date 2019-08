Finale di partita "movimentato" a Monteodorisio ieri per il recupero della terza giornata di ritorno di Seconda categoria (Girone G) tra Odorisiana e Sporting Vasto.

La gara vinta dai padroni di casa per 3 a 1 è terminata con tre espulsi dal campo (due per i locali, uno per gli ospiti); mentre i giocatori facevano rientro negli spogliatoi, un gruppo di tifosi si è radunato vicino alla rete intonando alcuni cori.

Il presidente dello Sporting Vasto, affida a un comunicato stampa la ricostruzione dei fatti: "Il sottoscritto Stefano Mazzariello, nato ad Avellino e napoletano, comunica l'indignazione di tutta la squadra nei confronti della società Odorisiana e dei suoi tifosi che per tutta la gara hanno esploso petardi e usato fumogeni intonando cori discriminatori (come può ascoltare dal video).

Questi recitavano 'Noi non siamo napoletani' ed erano rivolti alla mia persona e a ben otto calciatori napoletani dello Sporting Vasto: Attanasio, Luongo, Ascione, Ferrara, Castelluccio, Guglielmino, Forino e Fruguglietti. Tutto è si è svolto dinanzi al presidente degli arbitri di Vasto Mario D'Adamo.



Chiediamo che la federazione intervenga. Non è la prima volta che subiamo cori del genere, in serie A puniscono con la perdita della gara e sospensione della partita. Si prenda provvedimento, siamo stufi delle continue offese che subiamo sui campi".