A quarantotto ore dal fischio d'inizio della sfida Vastogirardi-San Salvo (ottavi di finale di Coppa Italia), la Prefettura di Isernia ha comunicato ad entrambe le società che domani mattina alle 10:00 si terrà una riunione in cui verrà decisa la sede della gara. Una decisione che francamente poteva essere presa molto prima, visto e considerato il campo sul quale si sarebbe dovuta giocare la partita(l'impianto di Vastogirardi non ha nessuno spazio adibito ad ospitare i tifosi biancazzurri, essendo privo di tribune).

L'amarezza della società del presidente Evanio Di Vaira nei confronti di questa comunicazione è tanta, perchè i dirigenti biancazzurri si sono già organizzati per il ritiro a Staffoli, prenotando anche l'hotel dove pernottare domani sera. "Ci scusiamo con tutti i nostri tifosi per il disagio- ha comunicato la società sansalvese- ma i primi a soffrire questa situazione siamo noi che abbiamo organizzato già tutto". Bisognerà dunque attendere ancora qualche ora per sapere dove andrà in scena la partita tanto attesa dal San Salvo.