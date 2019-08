Si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi l'incendio presso il cantiere dei palazzi in costruzione tra via Dante Rossetti e la circonvallazione Istoniense. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il cantiere.

Le fiamme si sono propagate da alcuni bancali di legno presenti all'interno dei palazzi in costruzione, spesso purtroppo utilizzati come bivacchi notturni.