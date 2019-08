Con un netto 3-0 (25-19/25-20/25-16) la BCC San Gabriele torna alla vittoria nella sfida contro il Giulianova, gara valida per la 15ª giornata del campionato di serie C. Quella giocata nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele è stata una sfida non bella, con tanti errori da una parte e dall'altra ma con le vastesi che, alla fine, sono riuscita ad avere la meglio delle avversarie. Le giuliesi solo nel secondo set sono riuscite ad impensierire la squadra allenata da Maria Luisa Checchia, tenendo il parziale in equilibrio fino al 15 pari.

Poi Di Santo e compagne hanno preso il vantaggio necessario per aggiudicarsi il set e andare poi a conquistare l'intera posta in palio. Tra le fila delle vastesi ancora una buona prova di Giada Russo che, nelle ultime gare disputate, ha saputo essere un punto di riferimento per la squadra. La BCC San Gabriele tornerà in campo domenica prossima a Lanciano contro il Volley Ball di coach Litterio.

La classifica

38 Virtus Orsogna

34 Antoniana Volley

32 Arabona Volley

31 Pescara 3

30 Dannunziana

30 BCC San Gabriele

29 Re-hash Nereto

20 Giulianova

17 Edaiservice

13 Italiangas Termoli

11 Nuova Scuola Pallavolo

11 Volley Pratola

11 Cus L'Aquila

8 Volley Ball Lanciano