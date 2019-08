Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale di Chieti, sabato pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 31 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma.

Come spigato dal Comando provinciale, l’uomo è stato fermato per un controllo nei pressi del casello autostradale di Vasto Nord mentre si trovava a bordo di un furgone Volkswagen in compagnia di altri tre connazionali. I controlli effettuati presso la Banca Dati in uso alle forze di polizia hanno permesso di accertare che a carico del rumeno vi era un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di 10 mesi e 19 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato commesso a Roma nel 2011. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato a associato alla locale casa circondariale.