I Lions Club Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Colonna hanno organizzato congiuntamente presso il Teatro Rossetti la cerimonia per l’assegnazione del XII Premio "Giuseppe Pietrocola". Istituito dalla famiglia per onorare la memoria di "don Peppino", farmacista, eclettico uomo di cultura, appassionato storico, conservatore attento delle memorie di questo territorio, amante della musica e musicologo per passione, nonché socio Lions della prima ora, il Premio viene assegnato ogni anno, ad un Ente o ad un’associazione che si sia distinta per l’attività svolta a favore della Città oppure ad un professionista, studioso, uomo di cultura che con la sua opera abbia dato lustro a Vasto. La presenza, per statuto, dei due Club Lions nel Comitato del Premio, si spiega ricordando che Giuseppe Pietrocola fu socio fondatore del Club Vasto Host nel 1959, ed anche socio onorario del Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna.

Dopo gli indirizzi di saluto dei presidenti dei due Club, Giorgio Del Borrello per il Vasto Host e Luigi Bacceli per il Vasto Adriatica Vittoria Colonna è seguito l’intervento del Dott. Francesco Pietrocola in rappresentanza della famiglia, istitutrice del Premio. Oltre ad esternare attimi di commozione filiale nel ricordo dei genitori, entrambi scomparsi, il Dott. Francesco ha anche annunciato che questa edizione del Premio è stata l’ultima intitolata a Giuseppe Pietrocola, anticipando la notizia secondo cui, dal prossimo anno il Premio sarà intitolato alla memoria di entrambi i genitori "Giuseppe e Marussia Pietrocola".

La XII edizione del Premio è stato assegnata alla Prof.ssa Lucia Serafini, professore associato di Restauro e tecniche del restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura dell’Università "G. D’Annunzio" di Pescara, autrice di libri e pubblicazioni riguardanti Vasto ed il territorio. Dopo la consegna del Premio, la Prof. ssa Serafini ha tenuto una dotta lectio magistralis sulla figura del vastese Nicola Maria Pietrocola, eminente figura di architetto, tecnico e teorico, traghettatore, in campo architettonico, del processo di modernizzazione, con un’attività progettuale di lungo corso.

Il Cav. Giuseppe Catania, sempre presente a tutte le passate edizioni in cui ha illustrato le molteplici sfaccettature della figura di don Peppino, uomo di cultura ed amico personale, è brevemente intervenuto aggiungendo poco a quanto ha avuto più volte occasione di affermare e facendo dono, ai Presidenti Lions ed ai familiari, di un fascicolo, frutto di sue ricerche documentali sull’opera del Dott. Pietrocola.

Al termine della premiazione è seguito un apprezzato spazio musicale presentato in via eccezionale, dalla Dirigente scolastica del Polo Liceale “R. Mattioli”, Prof. ssa Maria Grazia Angelini. Si sono esibiti il Coro del Liceo musicale “R. Mattioli”, diretto dalla Prof. ssa Tania Buccini, e l’Orchestra dello stesso Liceo , diretta dal Prof. Roberto De Grandis. Si tratta di due giovani formazioni nate nel Settembre 2013 all’interno di questo Polo Liceale, che hanno offerto un omaggio musicale ai presenti presentando programmi di musica corale polifonica ed operistica, il Coro, e di musica classica, contemporanea e da film, l’Orchestra del laboratorio di musica d’insieme.

Raffaele Anniballe