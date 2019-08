Si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala riunioni degli ex Palazzi scolastici, il convegno "Ecomafie e Veleni in Abruzzo", con la partecipazione di diversi rappresentanti del Movimento 5 Stelle: gli europarlamentari Daniela Aiuto e Ignazio Corrao, e il consigliere regionale Pietro Smargiassi e la candidata alla carica di sindaco, Ludovica Cieri, che ha tracciato un quadro della situazione rifiuti a Vasto. A partecipare al convegno, anche Massimo De Maio, del Consiglio nazionale Fare Verde onlus e membro Consiglio direttivo Rifiuti Zero Abruzzo e Paolo De Chiara, giornalista e autore del libro Il veleno del Molise.