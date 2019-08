Auto usata come ariete per sfondare la vetrina e poi la fuga con il bottino. Il copione è ben conosciuto in via Grasceta a San Salvo, dove ieri notte è stato nuovamente messo in scena.

A farne le spese è stata l'esercizio commerciale Anna B. Creations specializzato in abiti matrimoniali e da cerimonia. Il colpo è stato messo a segno intorno all'1.30, quando la strada era ancora trafficata e le vetrine illuminate. I ladri hanno agito velocemente: dopo aver sfondato la vetrata hanno portato via numerosi abiti matrimoniali.

I carabinieri indagano sull'accaduto, certo è che non è la prima volta che accade.

Nello stesso edificio che ospita al piano terra le attività commerciali con la stessa tecnica furono derubati la gelateria Giallo Lampone (2012) e Tesla Bike (estate 2015) [LEGGI]. Quest'ultima, dopo il terzo colpo in un mese decise di abbandonare la zona e spostarsi più a monte.

La titolare dell'atelier ha lanciato un appello su Facebook: "I capi Anna B Creations che avete trafugato sono pezzi esclusivi, con marchio stilistico registrato, quindi riconoscibili fino in capo al mondo! Ringraziando tutti gli amici di Facebook che in queste ore si sono stretti a me, invito a condividere affinché si estenda il più possibile e chiunque possa avere qualche sospetto di informare le forze dell'ordine. Anna Boccardo".